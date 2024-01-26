В «АиФ» раскрыли, кого принес в жертву Киев, сбив Ил-76 ВС РФ

Издание aif.ru продолжает докладывать своим читателям о печальной участи украинских пленных, которых для обмена на наших солдат, везли на борту сбитого вчера российского военно-транспортного Ил-76 в воздухе над Белгородской областью.
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