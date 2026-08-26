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Живая Кубань

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Необъявленный визит директора ЦРУ в Москву: что обсуждал Джон Рэтклифф с российскими спецслужбами?

Необъявленный визит директора ЦРУ в Москву: что обсуждал Джон Рэтклифф с российскими спецслужбами?

Необъявленный визит директора ЦРУ в Москву: что обсуждал Джон Рэтклифф с российскими спецслужбами?Вчера, 25 августа, в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III с позывным RCH4555.

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Комментарии
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кайрат маминов
Очередная попытка о чем то договорится.
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4 н.