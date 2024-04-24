Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО

Минобороны России в мае проведет в Парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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