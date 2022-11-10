Сотрудники ГИБДД Новосибирской области сопроводили автомобиль, в котором находился ребенок, нуждавшийся в медицинской помощи

6 ноября экипаж Госавтоинспекции города Новосибирска, в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Василия Бессонова и младшего лейтенанта полиции Василия Шота, несли службу по обеспечению правопорядка и соблюдению дорожной дисциплины на пересечении улиц Красный проспект и Депутатской.