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Орбан пояснил, почему Трамп не начал переговоров по Украине

Орбан пояснил, почему Трамп не начал переговоров по Украине

Полномочия избранного президента США Дональд Трамп пока не позволяют ему вести мирные переговоры по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (принадлежит Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной экстремистской и запрещенной в России).

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