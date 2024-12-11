Орбан пояснил, почему Трамп не начал переговоров по Украине

Полномочия избранного президента США Дональд Трамп пока не позволяют ему вести мирные переговоры по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (принадлежит Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной экстремистской и запрещенной в России).