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FiNE NEWS

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Соскин призвал Зеленского поехать в Москву на переговоры вместо эскалации конфликта

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выступил с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому лично отправиться в Москву для переговоров, а не прибегать к эскалации конфликта.

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