«Вуэльта Каталонии». 2-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной в 202,4 км с тремя категорийными вершинами

22 марта в Испании пройдет второй этап многодневки «Вуэльта Каталонии». «Вуэльта Каталонии» 2-й этап Ла-Эскала – Перпиньян, Испания 202,4 км Профиль/Карта Начало – 14:10 по московскому времени.
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