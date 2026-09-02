"He supported Iran and threatened Ukraine": how does the NYT convey Putin's words to readers

The New York Times correspondent in Berlin, Paul Sonn, traditionally interpreted the statements of Russian President Vladimir Putin following the SCO summit in Bishkek, generously seasoning them with his own fantasies.
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