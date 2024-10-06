Экс-депутата Тверской гордумы Черемных арестовали в Москве по делу о взятке

Экс-депутата Тверской городской думы, доцента Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Степана Черемных арестовали в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.
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