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Экс-депутата Тверской гордумы Черемных арестовали в Москве по делу о взятке

Экс-депутата Тверской гордумы Черемных арестовали в Москве по делу о взятке

Экс-депутата Тверской городской думы, доцента Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Степана Черемных арестовали в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.

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