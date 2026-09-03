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Рязанские новости

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Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова узнала соперниц по первому кругу Евро-2026

Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова узнала соперниц по первому кругу Евро-2026

В соревнованиях примут участие свыше 400 дзюдоистов из 44 стран, медали разыграют в 14 весовых категориях.

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