Примирение с Трампом и отставка: о чем Зеленский сказал британским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский перед отлетом из Великобритании ответил на вопросы журналистов. Он высказался о перспективах мирного соглашения и условиях своей отставки, отношениях с президентом США Дональдом Трампом и сделке по минералам.
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