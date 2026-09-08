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Народный банк Китая продлил рекордную серию покупок золота до 22 месяцев подряд

Народный банк Китая продлил рекордную серию покупок золота до 22 месяцев подряд

7 сентября 2026 года Государственное управление валютного контроля КНР и Народный банк Китая (НБК) опубликовали свежий отчет по международным резервам.

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