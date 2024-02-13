Республиканцы нашли ловушку для импичмента Трампа в проекте по помощи Украине

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс опубликовал записку, в которой сказано, что в законопроекте, связанном с национальной безопасности и подразумевающем выделение финансовой помощи Украине, Израилю, присутствует «скрытый» пункт, способный послужить основанием для импичмента Дональду Трампу при условии его переизбрания на пост главы государства.