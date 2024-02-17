Фестиваль Башмета в Сочи проходит в 17-й раз

Фестиваль Башмета проходит в Сочи с 14 по 25 февраля на четырех площадках — в Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки, здании сочинского морского вокзала и культурном центре “Амфитеатр” на курорте Красная Поляна.
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