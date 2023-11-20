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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боб Майерс: «Обсуждали с Карри возможный переход Дюрэнта на следующий день после поражения в 2016-м. Он мог бы сказать «нет»

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс вспомнил о важном разговоре с лидером команды Стефеном Карри после поражения от «Кливленда» в финале 2016 года.

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