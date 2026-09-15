Кремль прокомментировал заявление Трампа о перемирии в энергетике

В Кремле не подтвердили слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные удары по объектам энергетики.
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