Подросток с нацистской символикой напал с топором на людей в Турции

В Эскишехире задержан 18-летний юноша, напавший с ножом и топором на пятерых человек. Инцидент произошел в районе Тепебаши, недалеко от трамвайной остановки Улёндёр, подросток на одежде носил патч с нацистской символикой, сообщает местное издание Cumhuriyet.