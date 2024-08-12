Подросток с нацистской символикой напал с топором на людей в Турции

В Эскишехире задержан 18-летний юноша, напавший с ножом и топором на пятерых человек. Инцидент произошел в районе Тепебаши, недалеко от трамвайной остановки Улёндёр, подросток на одежде носил патч с нацистской символикой, сообщает местное издание Cumhuriyet.
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