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Подросток с нацистской символикой напал с топором на людей в Турции

Подросток с нацистской символикой напал с топором на людей в Турции

В Эскишехире задержан 18-летний юноша, напавший с ножом и топором на пятерых человек. Инцидент произошел в районе Тепебаши, недалеко от трамвайной остановки Улёндёр, подросток на одежде носил патч с нацистской символикой, сообщает местное издание Cumhuriyet.

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