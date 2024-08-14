Келин: ВСУ можно бить Storm Shadow лишь в "международно признанных" границах

РИА Новости Тактика РФ в конфликте на Украине заключается в том числе в факторе, что Великобритания позволила Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары ракетами Storm Shadow лишь в границах "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.