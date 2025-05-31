Врач рассказала об основных функциях витамина D

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья человека. Основные его источники — это солнечный свет, жирная рыба и яйца, однако многие люди сталкиваются с дефицитом этого витамина, особенно в зимнее время и в регионах с ограниченным солнечным светом.