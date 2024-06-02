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Царьград

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Санду просит Путина помочь найти миллиард долларов

Санду просит Путина помочь найти миллиард долларов

Удивительные метаморфозы происходят в момент, когда, казалось бы, русофобской донельзя администрации нужна помощь России.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Похоже этой мадам не с чем свалить из Молдовы.
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15 час.
Сергей Oблезов
Деньги надо зарабатывать, а не клянчить! Имея рядом такого соседа, как Россия делать это легко! Надо включить голову и полностью повернуться лицом к России! Только идиоты могут считать, что близость к Западу может дать результат!  Вас загонят в полный промот и жизнь на коленях!
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14 час.
Silver Kont
Румынская проститутка манду в своём амплуа.... Пусть у пиндосов отсасывает, ей это ближе...
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11 час.

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