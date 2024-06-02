Санду просит Путина помочь найти миллиард долларов

Сергей Oблезов

Деньги надо зарабатывать, а не клянчить! Имея рядом такого соседа, как Россия делать это легко! Надо включить голову и полностью повернуться лицом к России! Только идиоты могут считать, что близость к Западу может дать результат! Вас загонят в полный промот и жизнь на коленях!