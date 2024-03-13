Учащиеся гимназии посадили ивы

В рамках Национальной программы по расширению и восстановлению лесов группа учащихся гимназии Гура-Каменчий продемонстрировала свой экологический дух и солидарность с местным сообществом, приняв участие в посадке ивовых деревьев на берегу реки Каменка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии