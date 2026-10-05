Бабье лето задержится в Воронеже до конца недели

Начало октября принесет в Воронеж облачную, но довольно теплую погоду. В течение недели осадки постепенно уйдут, а к середине недели воздух прогреется почти до +20 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым