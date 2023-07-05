CS:GO Prime + Инвентарь Без ограничений⚡Гарантия Аккаунт ваш навсегда ✅Ч...

CS:GO Prime + Инвентарь Без ограничений⚡Гарантия Аккаунт ваш навсегда✅Что нужно знать перед покупкой✅—————————————————— CS:GO с Prime статусом без Steam Guard (все функции доступны кроме смены данных, использования и пополнения баланса, смены валюты) Имеются скины на аккаунте Доступ в онлайн без банов Нету регионального ограничения Отсутствует лимит 5$ Вы можете добавлять друзей Присутствуют другие игры—————————————————— После покупки вы получаете аккаунт Кс Го с Прайм статусом и случайным прогрессом.