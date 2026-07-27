Талалаев поздравил «Крылья Советов» с ничьей в матче с «Динамо»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поздравил самарский футбольный клуб «Крылья Советов» с ничейным результатом по итогам матча первого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
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