Как понять, что найденный камень – метеорит и какие есть огнедышащие существа: рубрика интересных фактов

Почему одни органы парные, а другие – нет? Парность обусловлена симметрией тела. Парные органы формируются прежде всего в силу симметричного строения зародыша, а непарные обычно связаны с желудочно-кишечным трактом.
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