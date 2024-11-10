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Крымская газета

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Как понять, что найденный камень – метеорит и какие есть огнедышащие существа: рубрика интересных фактов

Как понять, что найденный камень – метеорит и какие есть огнедышащие существа: рубрика интересных фактов

Почему одни органы парные, а другие – нет? Парность обусловлена симметрией тела. Парные органы формируются прежде всего в силу симметричного строения зародыша, а непарные обычно связаны с желудочно-кишечным трактом.

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