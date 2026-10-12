1691-й день спецоперации. Украинские военные связывают своих командиров и бегут из ВСУ — умирать за бандеровскую власть никому не хочется Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы группировки войск «Север» освободили Резниково и Купино на северо-востоке Харьковской области.