БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 12 октября, главное: От Волчанского «котла» осталось два небольших очага сопротивления ВСУ

Сводки СВО, 12 октября, главное: От Волчанского «котла» осталось два небольших очага сопротивления ВСУ

1691-й день спецоперации. Украинские военные связывают своих командиров и бегут из ВСУ — умирать за бандеровскую власть никому не хочется Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы группировки войск «Север» освободили Резниково и Купино на северо-востоке Харьковской области.

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