ЕБРР в 2023 году предоставил Украине 1,2 миллиарда евро и намерен продолжать финансирование

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала 2023 года предоставил Украине ещё 1,2 млрд евро поддержки, кроме финансирования в размере 1,7 млрд евро в прошлом году, и намерен сохранить высокий уровень поддержки.
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