В Крыму задержали разнорабочего, до смерти забившего супружескую пару в Ялте

Жителя Ялты задержали по подозрению в убийстве супружеской пары — владельцев гостевого дома, сообщили 1 октября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
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