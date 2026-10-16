В Нижнем Новгороде поставщики начали завозить рельсы и контактный рельс для обустройства путей в новых тоннелях метро на участке от станции «Сенная» до «Площади Свободы».
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