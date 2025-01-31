Китай выражает соболезнования жертвам столкновения американских самолетов

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Китай выражает глубокие соболезнования пострадавшим и сочувствие их семьям в связи со столкновением в воздухе пассажирского самолета и военного вертолета вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в среду вечером, заявил в пятницу представитель Министерства иностранных дел КНР.