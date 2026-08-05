Сомали: ранним утром по местному времени вспыхнули ожесточенные бои между региональными силами безопасности Пунтленда и Силами безопасности Пунтленда (PSF) в восточной части Галкайо, регион Мудуг, в том числе возле аэропорта Абдуллахи Юсуфа (GLK/HCMR); Сообщается, что по крайней мере один мирный житель был убит и двое других получили ранения.