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Контрафронт

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Сомали: ранним утром по местному времени вспыхнули ожесточенные бои между региональными силами...

Сомали: ранним утром по местному времени вспыхнули ожесточенные бои между региональными силами безопасности Пунтленда и Силами безопасности Пунтленда (PSF) в восточной части Галкайо, регион Мудуг, в том числе возле аэропорта Абдуллахи Юсуфа (GLK/HCMR); Сообщается, что по крайней мере один мирный житель был убит и двое других получили ранения.

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