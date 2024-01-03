Глава города в ЯНАО поделился планами застройки в новом году

В седьмом районе города Губкинского (ЯНАО) скоро начнутся масштабные строительные работы. В течение двух ближайших лет здесь расселят жителей аварийного фонда и возведут современные многоквартирные дома, сообщает в своем в telegram-канале глава Губкинского Андрей Бандурко.