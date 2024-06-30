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Фестиваль искусств: более 600 артистов из разных уголков России выступят в Сочи

Фестиваль искусств: более 600 артистов из разных уголков России выступят в Сочи

Ожидаются выступления коллективов из разных регионов России, включая Кабардино-Балкарию, Адыгею, Ханты-Мансийскую, Сахалинскую, Астраханскую, Ростовскую, Новосибирскую, Пензенскую области и город Севастополь.

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