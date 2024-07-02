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Спасатели помогают жителям Вяземского района после наводнения на реке Уссури

Спасатели помогают жителям Вяземского района после наводнения на реке Уссури

В Хабаровском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. В частности, две группы МЧС России уже приступили к работе в Вяземском районе, оказывая поддержку жителям домов, где вода попала в приусадебные участки.

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