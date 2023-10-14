Дмитрий Харатьян – об уехавших артистах: Я считаю их позицию ошибочной

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, как относится к уехавшим знаменитостям. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Артист дал большое интервью изданию «АиФ», в числе прочих он ответил на вопрос журналиста о своем отношении к тем, кто покинул Россию после начала СВО.