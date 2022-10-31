Роковое поражение Ганнибала Баркида

Роковое поражение Ганнибала Баркида

Рим и Карфаген – две супердержавы Средиземноморья, были просто обречены на военный конфликт. Карфагену не нравилось появление на границах их державы нахальных выскочек – римлян.

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