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Калужские новости

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«Ночь науки» прошла в музее космонавтики Калуги

«Ночь науки» прошла в музее космонавтики Калуги

Для посетителей музея была подготовлена насыщенная программа: выдающиеся учёные и эксперты в области науки и техники рассказали о современных достижениях в исследовании космоса и применении научных концепций Константина Циолковского в наши дни.

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