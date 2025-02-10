«Ночь науки» прошла в музее космонавтики Калуги

Для посетителей музея была подготовлена насыщенная программа: выдающиеся учёные и эксперты в области науки и техники рассказали о современных достижениях в исследовании космоса и применении научных концепций Константина Циолковского в наши дни.
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