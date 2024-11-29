У блогеров по всему миру завирусился тренд «зима в стиле Анны Карениной»

В социальных сетях набирает популярность тренд «зима в стиле Анны Карениной». На коротких видеороликах девушки по всему миру переодеваются в одежду в винтажном стиле и пытаются повторить ритуалы светских дам XIX века по мотивам романа Л.
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