Нижегородский арбитраж частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля, ФедералПресс. Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о частичном удовлетворении иска Горьковского автозавода к Volkswagen и обязал немецкого автопроизводителя выплатить 16,9 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии