Врач Дюваль рассказала, что клюква и виноград помогут пожилым укрепить сосуды

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала в беседе с «Москвой 24», что для поддержания здоровья сосудов пожилым людям следует включать в рацион зелень, клюкву, темный виноград и куркуму, а также соблюдать водный баланс.
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