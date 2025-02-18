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Врач Дюваль рассказала, что клюква и виноград помогут пожилым укрепить сосуды

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала в беседе с «Москвой 24», что для поддержания здоровья сосудов пожилым людям следует включать в рацион зелень, клюкву, темный виноград и куркуму, а также соблюдать водный баланс.

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