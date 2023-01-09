Генерал США заявил об укреплении военного сотрудничества страны с Японией

Командир 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, дислоцирующегося на японском острове Окинава, генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявил, что его страна расширяет оборонное партнерство с Японией на фоне возможного конфликта на Тайване.