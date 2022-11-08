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Минобороны России объявило о досрочном начале выплат мобилизованным гражданам

Минобороны России объявило о досрочном начале выплат мобилизованным гражданам

Перечисление ноябрьского денежного довольствия гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, начнется досрочно, сообщил в ходе общения с журналистами представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

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