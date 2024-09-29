SHOT: Михаил Ефремов отправиться на СВО в качестве танкиста

По данным telegram-канала, актер может встретить Новый год уже дома Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Нашумевшая история с Михаилом Ефремовым, который в результате пьяного ДТП был осужден на 7,5 лет лишения свободы, получила новое неожиданное развитие.