Алле Пугачевой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Пугачевой в Израиле положен целый ряд льгот и благ. Например, поскольку у нее там нет собственного жилья, Министерство алии и интеграции, отвечающее за возвращение на Землю Обетованную евреев, гарантирует частичную компенсацию аренды (около 1000 шекелей, или 24600 рублей).