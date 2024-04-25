Алле Пугачевой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Пугачевой в Израиле положен целый ряд льгот и благ. Например, поскольку у нее там нет собственного жилья, Министерство алии и интеграции, отвечающее за возвращение на Землю Обетованную евреев, гарантирует частичную компенсацию аренды (около 1000 шекелей, или 24600 рублей).
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