Колонна машин из Каргополя с подарками для бойцов СВО прибыла в Донецк

Колонна машин, стартовавшая в конце января в Каргополе, доставила в ДНР помощь и подарки нашим бойцамКак рассказал ИА «Регион 29» один из организаторов рейда Иван Сергеев, посылки от жителей Архангельска, Холмогор, Коноши, Каргополя, Няндомы, Обозерской, Онеги, Устьян, Москвы и других городов доставлены в Донецк.