На северо-востоке штата Аризона находится Национальный парк Окаменелый лес.Он известен своими окаменелостями, особенно упавшими деревьями (как на фото), которые жили в позднем триасовом периоде, примерно 225-207 миллионов лет назад.
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