В Херсонской области госавтоинспекторы посвятили в пешеходы первоклассников Генической школы-интерната

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом Юных инспекторов движения (ЮИД) провели профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы» для учеников первых классов Генической санаторной общеобразовательной школы-интерната.
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