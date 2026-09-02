Чудеса с бензином – почему "2026-й переживут далеко не все". Русским предложили четыре варианта

В России хотят усилить контроль за оборотом нефтепродуктов. Появились подробности, как именно это может выглядеть.
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Статейка в духе "царь хороший, бояре плохие".