РСЗО HIMARS и перевооружение польской реактивной артиллерии

Первая партия машин M142 HIMARS, прибывшая в Польшу в мае 2023 г.Ракетные войска и артиллерия вооруженных сил Польши имеют ограниченную численность и не могут похвастать новизной техники, что негативно сказывается на их боеспособности.
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