Трамп: США должны больше беспокоиться не о Путине, а о мигрантах-преступниках

Сергей Ипатов

Путину стоило бы тоже прислушаться и услышать и больше беспокоиться о бандах мигрантов, наркобаронах, людях из кишлаков со средневековыми порядками, въезжающих в Россию, и, добавлю, о тех, кто спонсирует и финансирует эти негативные процессы, а также о тех, кто получал и явно до сих пор продолжает получать это финансирование. Иначе, подчеркну, Россия придет к тому, к чему пришла Европа. Остается только надеяться, что он сам не принадлежит ни к одной из перечисленных групп, хотя лично я уже сомневаюсь